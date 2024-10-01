Общество

Строительство газораспределительной сети началось в куньинской деревне Ущицы

Строительно-монтажные работы по установке газораспределительной сети начались в деревне Ущицы, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.

Фото: страница Олега Лебедева ВКонтакте

Работы выполняет ООО «АСК «Монолит». Протяженность газовой сети составит порядка 5 километров. Трубы будут укладываться как открытым способом в траншеи, так и под землёй методом горизонтального бурения.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.

«С появлением газораспределительной сети в Ущицах жителям станет доступна программа догазификации», - подытожил Олег Лебедев.