Общество

Псковские семьи могут заявиться на конкурс «Парки России — будущим поколениям»

Стартовал прием заявок на конкурс Общественной палаты РФ «Парки России — будущим поколениям». В нем могут принять участие дошкольные учреждения и семьи с детьми школьного и дошкольного возраста. Также приглашаются воспитатели и специалисты любых дошкольных образовательных организаций (частных и государственных). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийский конкурс проводится в рамках проекта «Год семьи в парках России» совместно с Ассоциацией Фребель-педагогов в нескольких номинациях. Для дошкольных образовательных организаций — «Наш любимый парк» и «Наш любимый парк» (с использованием Даров и наборов Фребеля). Для семейных команд — «Парки России в судьбе моей семьи». Под термином «парк» подразумеваются как парки культуры и отдыха, так и природные парки, лесопарки.

Конкурсантам предлагается рассказать в формате видеоролика или презентации (в зависимости от номинации) о своем любимом парке, который имеет особое значение для них и их семьи. В состав жюри входят представители Ассоциации фребель-педагогов , эксперты АНО «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»), члены Общественной палаты РФ, представители других общественных организаций, а также эксперты отрасли. Лучшие работы получит приз от организаторов конкурса.

Целью конкурса является популяризация парков России, как мест для всестороннего развития личности ребенка и семейного отдыха.

Подать заявку можно до 24 ноября. Подробную информацию и условия конкурса можно узнать по ссылке.