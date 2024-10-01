Общество

Коммунист Никитин предложил изменить Конституцию

Коммунист, председатель Координационного совета Всероссийского созидательного движения «Русский лад» Владимир Никитин предложил внести в Конституцию утверждение, что Россия – это государство-цивилизация, а также «правильно сформулировать русско-евразийскую цивилизационную идею». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском обкоме КПРФ.

Владимир Никитин выступил с докладом на итоговом пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность и суверенитет России в условиях гибридной войны», которая состоялась в Мариинском дворце в зале Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

«Пришло время закрепить мировоззренческие основы русской цивилизации в законодательстве Российской Федерации. Внести в Конституцию России утверждение, что Россия – это государство-цивилизация, и правильно сформулировать русско-евразийскую цивилизационную идею. Определить, что русский – это понятие не этнического, а цивилизационного уровня, определяющее, как прилагательное, принадлежность человека и народа к Русской земле, культуре, вере и языку. В Российской Империи русскими считались великороссы, малороссы, белорусы и все православные независимо от национальности, но на этническом уровне государствообразующим был один народ – великороссы», – следует из его слов.