Общество

Артур Гайдук: Задержание и обыск в квартире Льва Шлосберга* повлечет за собой федеральную реакцию партии

Задержание и обыск в квартире Льва Шлосберга* повлечет за собой федеральную реакцию партии. Об этом председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук сказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы выражаем свою поддержку Льву Марковичу*. Мы понимаем прекрасно, что это человек, который строго соблюдает закон, даже тот, с которым он не согласен. Он включен в список иноагентов, что совершенно политически мотивировано. Лев Маркович* большой патриот Псковской области и работает для наших граждан. Информация о том, что будет происходить дальше, у нас отсутствует. Все это политически мотивировано, Льва Марковича* пытаются изобразить многократным нарушителем закона. Я уверен, что в покое его не оставят. Человек не является никаким иностранным агентом, не получает никакого финансирования из-за границы. С политическими оппонентами надо бороться политическими способами, а не уголовным преследованием. Несомненно реакция федерального руководства партии будет. Лев Маркович* достаточно высокопоставленный внутрипартийный чиновник», – сказал Артур Гайдук.

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Следственный отдел по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов