Почти 20 псковских педагогов получили звания почетных работников сферы образования РФ

День среднего профессионального образования отмечают в России

Сирена будет звучать в Псковской области 2 октября

Мощная вспышка на Солнце произошла этой ночью

В России предложили изменить допустимые нормы пестицидов в чае

Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах ко Дню памяти жертв ДТП

Более 430 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов не прошли контроль на складе в Псковской области

70 детей приняли участие в марафоне «Моя семья - моя радость» в Опочецком округе

Псковичи поддержали внесение проекта по созданию парка у улицы Чудской в местную администрацию

Строительство газораспределительной сети началось в куньинской деревне Ущицы