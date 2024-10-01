Почти 20 псковских педагогов получили звания почетных работников сферы образования РФ

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 2 октября прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. 19 отличившимся учителям присудили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
На церемонии награждения за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования присвоили почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»:
- Ольге Андреевой – учителю государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального образования № 1»;
- Юрию Богашеву– педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района» структурного подразделения «Гимназия им. А.Д. Петрова»;
- Александру Вьюнову – учителю информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» города Великие Луки;
- Любови Емельяновой – старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» города Порхова;
- Юлии Ермаковой – методисту муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбинированного вида» города Великие Луки;
- Светлане Королевой – социальному педагогу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова»;
- Елене Малкиной – старшему методисту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества им. Александра Матросова» города Великие Луки;
- Татьяне Никандровой – директору, учителю русского языка и литературы структурного подразделения «Средняя школа № 4» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»;
- Елене Петровой – учителю-логопеду государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального образования № 1»;
- Людмиле Петровой – заместителю директора, учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»;
- Светлане Рачеевой – заместителю директора по воспитательной работе, учителю английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа города Новосокольники»;
- Светлане Русаковой – заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дедовичская средняя школа № 1»;
- Елене Семеновой– учителю географии государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат;
- Светлане Семеновой – заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. С.В. Ковалевской» города Великие Луки;
- Любови Соколовой – заведующей дошкольными отделениями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пустошкинский центр образования»;
- Светлане Степановой – заместителю директора по научно-экспериментальной работе государственного автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Лидер»;
- Татьяне Шохорова – учителю русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 города Пскова»;
- Елене Хоменко – учителю информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Дно;
- Ольге Хотишевой – учителю русского языка и литературы отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская средняя общеобразовательная школа № 3 «Митковицкая основная общеобразовательная школа».
Также почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» присвоили Сергею Кузнечкову – учителю, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района» структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа».
Заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 комбинированного вида» Татьяну Захарову наградили нагрудным знаком «За верность профессии».
За заслуги в сфере образования нагрудным знаком «Молодость и профессионализм» наградили Илью Васильева – заместителя директора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Лидер».
Напомним, 5 октября по всей России будут отмечать День учителя.