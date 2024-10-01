Общество

Появление новых рекламных конструкций на площади Ленина не планируется — администрация Пскова

На месте рекламного щита на площади Ленина в Пскове не планируют установку новых конструкций. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

Фото: Яндекс Карты

«Администрация города Пскова проводит системную работу по контролю за размещением рекламных конструкций на территории муниципалитета. В рамках указанной деятельности были выявлены существенные нарушения условий договора на размещение светодиодного экрана на площади Ленина, допущенные компанией ООО "Городской формат", в связи с чем было принято решение о расторжении вышеуказанного договора в одностороннем порядке», - рассказал Андрей Ульянов.

Владелец рекламной конструкции предпринял попытку по обжалованию решения администрации города Пскова в Арбитражном суде Псковской области, однако 30 сентября в удовлетворении исковых требований ООО «Городской формат» было отказано.

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После вступления решения Арбитражного суда Псковской области в законную силу, ООО «Городской формат» должно в 10-дневный срок осуществить демонтаж рекламной конструкции и привести городское рекламное место в надлежащее состояние, в противном случае демонтаж осуществит администрация города силами МКУ «Служба благоустройства», с последующим взысканием понесенных затрат с владельца рекламной конструкции.

Кроме того, в настоящее время администрация города Пскова приняла решение об исключении вышеуказанного места размещения рекламной конструкции из соответствующей схемы, в связи с чем появление каких либо иных рекламных конструкций на площади Ленина не планируется.