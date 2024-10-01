Общество

Галина Невалённая возглавила региональное отделение Союза пенсионеров России

Депутат Псковской городской Думы по округу №13 Галина Невалённая избрана на должность руководителя Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской Думе.

Фото: Псковская городская Дума

«Уверены, под вашим руководством региональное отделение Союза пенсионеров будет успешно решать все поставленные задачи. Желаем вам дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья, неизменно хорошего настроения, бодрости духа», - поздравили ее коллеги по депутатскому корпусу.

На посту руководителя Галина Невалённая сменила Елену Косенкову.