Общество

Галина Невалённая: Союз пенсионеров — объединение активных и целеустремленных людей

Депутата Псковской городской Думы, заместителя главного врача Псковской областной клинической больницы Галину Невалённую избрали 3 октября на должность руководителя регионального отделения Союза пенсионеров России. О своих планах на новом посту она рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Союз пенсионеров — это большая и очень активная общественная организация. На текущий момент реализуется множество интересных проектов и мероприятий», – отметила Галина Невалённая.

Новый руководитель псковского отделения Союза пенсионеров России поделилась, что даже на сегодняшней прошедшей конференции после официальной части участников ждала юридическая направленность занятий.

Занятия в Союзе пенсионеров России проводятся по разным направлениям: образовательные, обучающие, спортивные, их организуют в тесном сотрудничестве с региональным отделением Социального фонда России, с комитетами по социальной защите, образованию, культуре, спорту, с юристами. Галина Невалённая отметила, что все ранее запущенные проекты будут продолжаться.

«И я хочу отметить, что Союз пенсионеров России – это объединение очень активных, позитивных и целеустремленных людей», – подчеркнула Галина Невалённая.

В этом году реализуется большой, значимый проект, который инициирован президентом Владимиром Путиным, называется он «Активное долголетие». Галина Невалённая отметила, что в рамках этого большого национального проекта Союз пенсионеров России также будет реализовывать множество мероприятий.

«Возраст — это не цифры, и цифры всегда обманчивы. Самое главное, чтобы человек чувствовал себя активным и позитивным. Я приняла эстафету добрых дел от очень уважаемых руководителей и приложу все усилия для того, чтобы наш Союз пенсионеров продолжал успешно развиваться», – заявила Галина Невалённая.

Руководитель отметила, что уже сейчас региональное отделение Союза пенсионеров России и на уровне Северо-Запада, и на уровне Российской Федерации отличается особой активностью. Галина Невалённая уверена, что все вместе члены реготделения продолжат эту традицию и будут «достаточно заметными» в общественной жизни.