Общество

Псковичи проявляют аномальный интерес к крипторынкам – аналитики

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat привело к резкому росту интереса жителей Пскова к криптовалютам. По итогам сентября интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Скриншот игры Hamster Kombat

Создатели популярного приложения Hamster Kombat («Хомяк») разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Мемкоин – разновидность электронной валюты, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в Пскове. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели жителей Пскова на 68%. А по итогам сентября общий объём трафика увеличился в 3 раза по сравнению с сентябрём прошлого года.

Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов у местных жителей стала крупнейшая мировая площадка Bybit, на неё пришлось более 45 % всех потраченных Гбайт, на второй строчке расположилась Binance, сгенерировавшая более 28 % трафика. Замыкает тройку площадка OKX (17 % всего трафика).

При этом взрывной рост популярности продемонстрировала ещё одна криптобиржа - EBI Exchange, которая не предъявляет жёстких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель 2024 года на 800 %.

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту - мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе «тапания» на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 годом. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на неё только за этот сентябрь увеличился на 840 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+ 557 %) и Bybit (+ 255 %). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (- 18 %), KuCoin (- 31 %) и Kraken (- 42 %).

Аналитика МегаФона также показывает, что операциями с виртуальными деньгами увлекается всё больше россиян. По итогам трёх кварталов 2024 года самыми активными криптотрейдерами помимо москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы. В регионах СЗФО наибольший интерес к биржам после петербуржцев проявили - калининградцы, вологжане и мурманчане.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.