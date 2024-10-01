Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Корпоратив в ресторане Helga
Фермерство по любви
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Объекты агротуризма
Чехов в гостях у Гельдта
«Лёвенъ»: вкусные новинки
нейросетевой Пушкин
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Общество 01.10.2024 09:590 Частые осадки и небольшая волна тепла ожидаются в Псковской области в октябре 03.10.2024 18:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 октября 03.10.2024 18:060 В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов 03.10.2024 18:060 «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? ВИДЕО 03.10.2024 18:050 Тренировку по пресечению теракта провели в великолукской школе 03.10.2024 18:030 Мероприятие «Люди элегантного возраста» в Пскове собрало 40 участников
 
 
 
Самое популярное 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 30.09.2024 17:493 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи проявляют аномальный интерес к крипторынкам – аналитики

03.10.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat привело к резкому росту интереса жителей Пскова к криптовалютам. По итогам сентября интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Скриншот игры Hamster Kombat 

Создатели популярного приложения Hamster Kombat («Хомяк») разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Мемкоин – разновидность электронной валюты, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в Пскове. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели жителей Пскова на 68%. А по итогам сентября общий объём трафика увеличился в 3 раза по сравнению с сентябрём прошлого года.

Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов у местных жителей стала крупнейшая мировая площадка Bybit, на неё пришлось более 45 % всех потраченных Гбайт, на второй строчке расположилась Binance, сгенерировавшая более 28 % трафика. Замыкает тройку площадка OKX (17 % всего трафика).

При этом взрывной рост популярности продемонстрировала ещё одна криптобиржа - EBI Exchange, которая не предъявляет жёстких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель 2024 года на 800 %.

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту - мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе «тапания» на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 годом. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на неё только за этот сентябрь увеличился на 840 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+ 557 %) и Bybit (+ 255 %). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (- 18 %), KuCoin (- 31 %) и Kraken (- 42 %).

Аналитика МегаФона также показывает, что операциями с виртуальными деньгами увлекается всё больше россиян. По итогам трёх кварталов 2024 года самыми активными криптотрейдерами помимо москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы. В регионах СЗФО наибольший интерес к биржам после петербуржцев проявили - калининградцы, вологжане и мурманчане. 

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.

Теги: #крипотовалюты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 262 человека
03.10.2024, 18:200 Создать картину из листьев и цветов смогут псковичи на мастер-классе в Изборске 03.10.2024, 18:100 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 октября 03.10.2024, 18:070 Отопительный сезон начался на объектах Минобороны в Псковской области 03.10.2024, 18:060 В 2025 году зарплаты бюджетников могут вырасти на 13 процентов
03.10.2024, 18:060 «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? ВИДЕО 03.10.2024, 18:050 Тренировку по пресечению теракта провели в великолукской школе 03.10.2024, 18:030 Мероприятие «Люди элегантного возраста» в Пскове собрало 40 участников 03.10.2024, 18:010 Лоси, медведь и рысь попали в фотоловушки в Полистовском заповеднике
03.10.2024, 17:580 В Себежском районе открыли для транспорта мост через реку Веть 03.10.2024, 17:540 Похищенный кенгуренок Крош найден живым в Королеве 03.10.2024, 17:520 «Великий, могучий»: Флексить с детьми или прививать им нормы русского литературного языка? ВИДЕО 03.10.2024, 17:430 Дочь Успенской нашли в Израиле
03.10.2024, 17:380 Шоколадку с червями продали псковичу 03.10.2024, 17:350 Две передвижные фотовыставки открывает в Калининграде музей-заповедник «Михайловское» 03.10.2024, 17:330 В Пскове водитель ВАЗа повредил газовый узел и скрылся с места ДТП 03.10.2024, 17:230 «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы. ВИДЕО
03.10.2024, 17:200 «Дневной дозор»: Зачем нужен МРОТ? 03.10.2024, 17:100 Псковичи проявляют аномальный интерес к крипторынкам – аналитики 03.10.2024, 17:040 Новая двадцатиместная лодка появилась у псковской федерации гребли «Дракон» 03.10.2024, 16:490 Бывшего инспектора таможенного поста осудили за получение взятки в Псковской области
03.10.2024, 16:390 Фотофакт: Граффити закрашивают в Пскове на набережной реки Великой 03.10.2024, 16:360 Почетные знаки «Отличник просвещения» получили 25 учителей в Пскове 03.10.2024, 16:270 Оператор связи билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть 03.10.2024, 16:240 Гарантии списания долгов на сегодняшний день нет — арбитражный управляющий
03.10.2024, 16:140 Порядок оплаты сверхурочных часов установили работникам культуры в Псковской области 03.10.2024, 16:070 Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся состоится в Псковской области 03.10.2024, 15:485 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения 03.10.2024, 15:460 Штрафы со скидкой и меры поддержки участников боевых действий обсудили северо-западные депутаты в Калининграде
03.10.2024, 15:390 Галина Невалённая: Союз пенсионеров — объединение активных и целеустремленных людей 03.10.2024, 15:310 Мужчину в Печорах будут судить за взятку таможеннику в размере 50 тысяч рублей 03.10.2024, 15:280 Припас благоустройства 03.10.2024, 15:250 В Псковском филиале Университета ФСИН стартовала двухдневная штабная тренировка по гражданской обороне
03.10.2024, 15:220 Реалистичная 3D-модель Псковского кремля появилась в 2ГИС 03.10.2024, 15:180 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 03.10.2024, 15:082 Появление новых рекламных конструкций на площади Ленина не планируется — администрация Пскова 03.10.2024, 14:510 Народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
03.10.2024, 14:510 Галина Невалённая возглавила региональное отделение Союза пенсионеров России 03.10.2024, 14:450 22-летнего псковича задержали за кражу пива и энергетика 03.10.2024, 14:320 Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию пройдет в Глотах 03.10.2024, 14:290 Жилой дом сгорел в Невеле из-за небезопасной эксплуатации газового оборудования
03.10.2024, 14:210 В мессенджере Telegram произошел сбой 03.10.2024, 14:090 Вадим Нэдик: Никакой стройки на территории Мирожского монастыря нет 03.10.2024, 13:540 Проблемы и достижения аграриев обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове 03.10.2024, 13:460 На меры соцподдержки в районы и города Псковской области направили почти 190 млн рублей
03.10.2024, 13:300 Сотрудники «Михайловского» работают на Астафьевских торжествах в Красноярском крае 03.10.2024, 13:150 Псковские педагоги представляют регион на всероссийском форуме классных руководителей 03.10.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? 03.10.2024, 12:570 Изменилось расписание движения пригородных поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово
03.10.2024, 12:500 В РФ доля частных домов в вводе нового жилья может достичь 65% в 2024 году 03.10.2024, 12:380 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Великий, могучий» 03.10.2024, 12:370 Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-заместителю главного пристава Петербурга 03.10.2024, 12:270 Ремонт Дома культуры завершили в печорской деревне Ротово
03.10.2024, 12:190 В Псковской области найденный на раскопе горшок восстановил реставратор 03.10.2024, 12:160 Следующее судебное заседание по делу Грацкого назначено на 24 октября 03.10.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 12:027 Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай
03.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 октября 03.10.2024, 11:580 «Зверьё моё»: Куда отправляются собаки после службы. ВИДЕО 03.10.2024, 11:500 Около 120 млрд рублей выделят на защиту населения в рунете 03.10.2024, 11:390 Сергей Вострецов: Работу регионов в развитии туристической сферы нужно усиливать
03.10.2024, 11:311 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024, 11:160 «Три мудреца»: Легко ли быть оппозиционером в России? 03.10.2024, 11:110 Производство пластмассовых оконных блоков в Псковской области выросло на 14,4% 03.10.2024, 10:560 УФАС пресекло проведение незаконного аукциона в Дедовичском районе
03.10.2024, 10:440 Новый проект «Великий, могучий» о тайнах русского языка стартует на «ПЛН FM» 03.10.2024, 10:400 Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством 03.10.2024, 10:340 Начались слушания дела экс-замглавы администрации Пскова 03.10.2024, 10:300 При содействии псковского ОМОН «Кром» в 2024 году изъяли более 2 кг наркотиков 
03.10.2024, 10:200 Работу по профилактике ВИЧ в трудовых коллективах начали в Псковской области 03.10.2024, 10:180 Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play 03.10.2024, 10:120 «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 10:090 Школа экспериментов
03.10.2024, 09:590 Псковичей приглашают на концерт в Доме профсоюзов 7 октября 03.10.2024, 09:470 Более 120 тысяч человек воспользовались услугами псковского аэропорта в 2024 году 03.10.2024, 09:400 Минобрнауки анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы 03.10.2024, 09:290 Каждый третий пскович до 34 лет не носит с собой наличных денег – опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru