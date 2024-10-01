Общество

Убрать самовольно поставленные гаражи на улице Алехина в Пскове просят в администрации

Администрация города просит владельцев самовольно установленных гаражей, напротив домов №№24 и 30 по улице Алексея Алёхина в Пскове, убрать их в кратчайшие сроки, сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Яндекс Карты

Просьба связана с подготовкой к реализации инвестиционного проекта «Строительство центра пляжных видов спорта и сквоша в городе Пскове», и изданием соответствующих постановлений администрации города.



В случае неисполнения этих требований, в течение 15 дней момента официального опубликования постановления, гаражи будут демонтированы силами Службы благоустройства города.