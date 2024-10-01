Общество

По направлениям от облздрава в университете имени Мечникова учатся 33 псковича

В Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова прошла встреча с целевыми студентами первого курса и целевыми ординаторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области

Комитет по здравоохранению Псковской области представляла заместитель председателя Ирина Жаворонкова. Комитет является одним из заказчиков целевой подготовки студентов и ординаторов для медицинских организаций региона.

В этом году в высшее учебное заведение поступило 13 целевых студентов на «Лечебное дело» и 20 на программы ординатуры.

Целевая подготовка дает возможность студентам не только получить знания и навыки, но и гарантирует трудоустройство в учреждениях здравоохранения региона, что способствует улучшению общего уровня медицины в области, отметили в комитете.

Эта инициатива также демонстрирует взаимное сотрудничество между образовательными учреждениями и системой здравоохранения.