Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Ксения Журавкова и Артем Татаренко:
- Telegram и преступники: Дуров передает IP-адреса властям, приложение сбоит.
- Google запустил голосового помощника и запретил создавать Gmail-профили россиянам.
- Скандальные вечеринки Дидди: реакция соцсетей.
Трансляция завершена
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?