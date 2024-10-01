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Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди

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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Ксения Журавкова и Артем Татаренко: Telegram и преступники: Дуров передает IP-адреса властям, приложение сбоит.

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