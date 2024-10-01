Общество

Амбулаторную помощь в комфортных условиях будут получать жители деревни Писковичи благодаря нацпроекту

Модульная врачебная амбулатория возводится в деревне Писковичи Псковского района в рамках реализации президентского национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Площадь учреждения составляет более 300 квадратных метров. Проектом предусмотрены врачебные кабинеты (педиатра и терапевта), помещение регистратуры, смотровой, процедурные и прививочные кабинеты, помещения для хранения лекарств. Учреждение будет оборудовано с учетом возможности обслуживания пациентов из числа маломобильных групп населения. Стоимость проекта — порядка 23 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Врачебная амбулатория установлена. Сейчас ведется работа по подключению здания к инженерным сетям и благоустройству прилегающей территории.

«По итогам получать медпомощь в комфортных условиях смогут более 2 тысяч жителей деревни Писковичи и других близлежащих населенных пунктов Псковского района», — отметила Марина Гаращенко.