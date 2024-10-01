Общество

Михаил Ведерников опубликовал первую часть своей лекции об истории Псковской земли

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подготовил и опубликовал «небольшую лекцию на тему ратной славы Псковской земли». Видеозапись выступления размещена в воскресенье, 6 октября, в Telegram-канале политика. По его словам, с данной лекцией он выступил перед военнослужащими, дружинниками, студентами и юнармейцами.

«Теперь предлагаю посмотреть и вам. Надеюсь, будет полезно и интересно. Для удобства разбил лекцию на несколько частей и по очереди буду публиковать», - написал глава региона.

В первой части лекции рассказывается о многовековой истории Псковской земли, первых дружинах, Ледовом побоище, Александре Невском, князе Довмонте и укреплении обороны Пскова. Как отметил Михаил Ведерников, «по оценкам историков Псков осаждали 123 раза», а «в период с X по XVI вв. Псков воевал каждые 30 лет».