Общество

Псковские газовики обратились к жителям микрорайона Паневик

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» уже в течение трех дней проводят работы по восстановлению газоснабжения домовладений в микрорайоне Паневик, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Работы проводятся, начиная с 4 октября по настоящее время. Пуск газа может быть выполнен только после проведения испытаний на герметичность наружного газопровода. В настоящее при проведении испытаний происходит падение давления.

«Это связано с тем, что жители домовладений не обеспечивают доступ нашим специалистам на территорию всех домовладений для закрытия кранов на фасаде домов. Также напоминаем, что до завершения проверки герметичности газопровода, запрещено самостоятельно вводить в работу газовое оборудование. Это приводит к падению давления», - пояснили в компании.

Собственникам домовладений необходимо дождаться завершения испытаний, и включать газовое оборудование только после соответствующего разрешения специалистов «Газпром газораспределение Псков».