Общество

Игорь Иванов: Нужно, чтобы благосостояние граждан росло фактически, а не формально

Торжественный концерт, приуроченный к Всемирному дню действий «За достойный труд», прошел в Доме профсоюзов в Пскове 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В числе выступающих был председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Основная наша повестка была озвучена в рамках наших коллегиальных органов. Это и заседание президиума, это и собрание трудовых коллективов. Мы говорили о заработной плате, о социальных гарантиях, о необходимости увеличения покупательской способности наших граждан, о борьбе с инфляцией и так далее. Все это обсуждалось, соответствующие предложения выработаны, направлены. Анализируя то, что происходит сегодня в стране, в регионе, необходимо отметить, что профсоюзы слышат, и многие решения принимаются на опережение. Нам необходимо, чтобы благосостояние наших граждан, членов профсоюзов в том числе, росло не формально, а фактически», -выступил с приветственным словом Игорь Иванов.

Также председатель Псковского облсовпрофа наградил представителя профсоюза от завода «Плескава» нагрудным знаком.