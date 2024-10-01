Общество

За достойный труд

7 октября представители всех профсоюзов Российской Федерации отмечают Всемирный день действий «За достойный труд». Праздник появился в 2007 году. Его утвердили на Международной конфедерации профсоюзов. С тех пор этот день ежегодно отмечается профсоюзами. Торжественные мероприятия в честь праздника сегодня состоялись и в Пскове. Подробнее - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Псковский областной совет профсоюзов во главе с его председателем Игорем Ивановым провели мероприятия, приуроченные к Всемирному дню действий «За достойный труд». Утром 7 октября делегация представителей профсоюзов почтила память бойцов на недавно открытом мемориале на погосте Выбуты Псковского района.

«Думаю, что не случайно, что мы это проводим именно 7 октября, в один из наших самых главных дней. 1 мая и 7 октября, международный день коллективных действий, это дни, когда обычно мы заявляем свои требования, говорим о проблемах, о безработице и в целом о рынке труда. Поэтому мне кажется, что это очень символично и правильно, что мы в этот день чтим память героев. Мы поддерживаем те решения, которые были приняты на самом высоком уровне. Это и есть солидаризация, это и есть единство. Солидарность и справедливость - основные наши принципы. Поэтому мы здесь», - с приветственной речью обратился к собравшимся Игорь Иванов.

Также в его речи прозвучали и основные принципы, которыми руководствуются профсоюзы в своей деятельности.

«Сегодня, в Международный день коллективных действий, мы заявляем свои требования, говорим о проблемах. Мы говорим о безработице, в целом о рынке труда, о заработных платах, социальных гарантиях», - обозначил Игорь Иванов.

На мемориале состоялось возложение цветов, после была объявлена минута молчания.

В течение дня многие профсоюзные организации области присоединились к акции профсоюзов онлайн. Публикации с профсоюзными лозунгами они разместили в соцсети «ВКонтакте».

Кульминацией праздника стал концерт в Доме профсоюзов в Пскове. С приветственной речью к собравшимся обратился Игорь Иванов.

«Основная наша повестка была озвучена в рамках наших коллегиальных органов. Это и заседание президиума, это и собрание трудовых коллективов. Мы говорили о заработной плате, о социальных гарантиях, о необходимости увеличения покупательской способности наших граждан, о борьбе с инфляцией и так далее. Все это обсуждалось, соответствующие предложения выработаны, направлены. Анализируя то, что происходит сегодня в стране, в регионе, необходимо отметить, что профсоюзы слышат, и многие решения принимаются на опережение. Нам необходимо, чтобы благосостояние наших граждан, членов профсоюзов в том числе, росло не формально, а фактически», - выступил Игорь Иванов, отметив активную работу профсоюзов по улучшению благосостояния трудящихся.

Лозунг Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» — «Достойный труд — основа благополучия семьи». В преддверии праздника Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и Молодежный совет Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ провели областную онлайн-акцию «Листая страницы истории... Семейные династии врачей». Медицинские династии — это несколько поколений одной семьи, которые передают друг другу по наследству содержание труда, профессиональное мастерство и традиции. В областной онлайн-акции «Листая страницы истории... Семейные династии врачей» приняло участие 11 семей из семи медицинских организаций области.

По результатам акции ее участникам вручили нагрудные знаки Профсоюза работников здравоохранения России «За верность и служение медицине. Медицинская династия». В числе награжденных - Игорь Дитрих, хирург высшей категории, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов. Общий стаж его семьи составляет 248 лет. И Анастасия Повторейко, врач - пульмонолог, главный врач «Псковской областной инфекционной клинической больницы», депутат Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, председатель Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата». Общий стаж ее семьи - 237 лет.

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Далее выступили музыкальные коллективы различных организации Псковской области: «Музыкальный калейдоскоп», танцевальный коллектив «Карамельки» и творческий коллектив УМВД «Рубеж».

В рамках концерта проводился сбор средств с целью оказания поддержки участникам специальной военной операции. Собрать удалось более 50 000 рублей. На эти средства будет закуплено и передано необходимое оборудование.

Деятельность профсоюзов не всегда очевидна для рядового обывателя, но именно они продолжают отстаивать права трудящихся по всей стране, в Псковской области в частности. Своими действиями профсоюзы помогают добиться справедливости в спорных ситуациях и выдвигают требования, позволяющие облегчить труд и условия трудящихся.

Андрей Николаев