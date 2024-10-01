Общество

Проект «ТОПовый десант» стартовал в Пскове

Проект «ТОПовый десант» стартовал в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре Пскова.

Фото здесь и далее: Молодежный центр Пскова

«ТОПовый десант» — это акция, которая предоставляет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет возможность с пользой провести осенние каникулы.

В течение недели отряд подростков будет активно участвовать в жизни города, оказывая адресную помощь его жителям и самому Пскову. А во второй половине дня их ждут увлекательные мероприятия в уютном филиале Молодёжного центра Пскова по адресу: улица Олега Кошевого, 25.

В октябре пройдут пробные мероприятия, на которых участники смогут познакомиться с акцией в формате одного дня. Для них будет организовано волонтёрское событие, после которого состоится мероприятие с элементами рефлексии. Ближайшее из них состоится уже в эти выходные — субботник на прилегающей территории к Детскому Фонду, расположенному по адресу: улица Инженерная, 67.

Для регистрации на событие необходимо заполнить форму.

Проект реализуется совместно с Росмолодёжь.Гранты.