Общество

Директором псковского филиала Россельхозбанка стала Анна Тарасенко

Директором Псковского регионального филиала Россельхозбанка стала Анна Тарасенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Фото здесь и далее: «Россельхозбанк»

Ранее Анна Тарасенко руководила направлением прямых продаж Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». С июля 2015 года по март 2022 года Анна Тарасенко возглавляла Псковское отделение Сбербанка №8630.

Анна Тарасенко родилась в городе Великие Луки. Окончила Современный гуманитарный институт города Москвы по специальности «Юриспруденция», Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит». В системе Сбербанка она отработала более 24 лет.

Дмитрий Алемасов, возглавлявший Псковский региональный филиал РСХБ последние 5 лет, переведен на должность первого заместителя директора Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка. В состав филиала входят отделения банка в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях и в Республике Карелия.

За время работы под руководством Дмитрия Алемасова псковский филиал неоднократно занимал лидирующие позиции в структуре Россельхозбанка по бизнес-направлениям.

За минувшие 5 лет кредитный портфель филиала возрос более чем в 2 раза. РСХБ увеличил объем кредитования предприятий агропромышленного сектора Псковской области в 4 раза.