Общество

Улицы во мраке

Город засыпает. А фонари на некоторых псковских улицах так и не включаются. Как будто в вечернее и ночное время свет на дорогах и пешеходных зонах людям не нужен. В чем причина темноты в Пскове, куда обращаться жителям в таких случаях, и как быстро городские службы реагируют на неполадки в наружном освещении, узнала Псковская Лента Новостей.

Не город, а потемки

На погруженные в темноту участки улиц периодически жалуются наши читатели. Так, за последний месяц «темных пятен» на карте города было немало. В конце сентября «улица Герцена была в темноте», не работали фонари вдоль проезжей части по ул. Максима Горького, напротив областной больницы. Сразу несколько сообщений поступило о том, что в полумраке вынуждены двигаться и водители, и пешеходы по Кузнецкому мосту и участку за ним, рядом с остановкой по требованию.

Еще одно «темное пятно» - на улице Труда. На пешеходной зоне у храма Косьмы и Дамиана ни одного источника света, кроме окон соседних домов. И получается, что на пешеходном переходе люди появляются из темноты. Водители в шоке.

«Сейчас начинает рано темнеть. Вчера вечером ехал с Троицкого моста и очутился в каком-то мраке. Повернул на улицу Труда и был в шоке. Фонари не горят. Улица темная, пешеходный переход не освещен. Что это такое? Очередная экономия средств? Видимо, до первого несчастного случая. Не город, а потемки», - недоумевает водитель такси.

Но, если в этом случае отсутствие света - временное явление, то на некоторых тротуарах освещение даже не было предусмотрено. «На проспекте Энтузиастов, напротив дома №3 свет падает с дороги, но его закрывают деревья и кусты. По вечерам очень страшно там ходить, никого и ничего не видно», - сообщает псковичка.

Куда общаться?

Согласно законодательству, вопрос освещения улиц и дорог общего пользования относится к компетенции муниципальной власти. Хотя многие уверены, что за исправность уличных фонарей отвечает электросетевая компания. Но это не так. То есть с жалобами на то, что какой-то участок города находится в темноте, нужно обращаться в местную администрацию. Однако неисправности все же устраняют «Россети».

«По вопросу неполадок в работе наружного освещения на участках: ул. Максима Горького напротив областной больницы, ул. Герцена, сквер Народовластия в Пскове, сообщаю, что обращения жителей, поступающие в управление городского хозяйства администрации города Пскова по вышеуказанному вопросу, незамедлительно перенаправляются в адрес Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для принятия мер», - поясняет заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Замглавы города также отмечает, что, согласно полученной от филиала компании информации, по этим адресам проведена проверка и устранены дефекты в работоспособности электрических сетей, питающих наружное освещение.

В случае выявления неполадок в работе наружного освещения жители города могут оставить заявку в единую дежурно-диспетчерскую службу города Пскова по номеру 055 или в УГХ администрации города Пскова по номеру 29-15-23.

Что касается погруженных в темноту пешеходных зон, то конкретный тротуар возле дома №3 по пр. Энтузиастов «ранее не был включен в план проектирования и строительства сетей наружного освещения на территории города Пскова на 2025-2027 годы». Когда появятся там фонари - сложно сказать, потому что возможность устройства наружного освещения тротуара по этому адресу «будет рассмотрена в более поздний период при условии достаточного финансирования».

Темнота отступает

Но работа по ликвидации «темных пятен» в городе ведется ежегодно. Всего в Пскове необходимо построить порядка 40 км сетей наружного освещения.

«В 2024 году были выполнены работы по строительству наружного освещения на ул. Снятной (от ул. Л. Поземского до Ваулиногорского шоссе), а также освещены два пешеходных перехода: на перекрестке ул. Шестака и ул. Майора Достовалова, на перекрестке ул. Гражданской и ул. Спортивной в городе Пскове. В настоящее время заключен муниципальный контракт на строительство наружного освещения на ул. Боровой (от ул. Черняховского до дома № 44 по ул. Боровой и от дома № 54 до дома №62 по ул. Боровой) и ул. Грибоедова. Окончание выполнения работ планируется в декабре 2024 года», - сообщает Алексей Саенко.

В 2023 году были выполнены работы по устройству освещения в микрорайоне «Паневик» и на ул. Декабристов, в 2022 году – на ул. Алмазной и ул. Железнодорожной, в 2021 году – на ул. Новгородской (от 4-го Зонального поезда до дома № 71 по ул. Николая Васильева), Гаражном проезде и ул. Рокоссовского (от ул. Шестака до Рижского проспекта) и на Рижском проспекте (от ул. Рокоссовского до ул. Балтийской).

Фонари во дворах

А вот за освещение во дворах, на территориях многоквартирных домов, муниципальные власти не отвечают. «В соответствии с правилами благоустройства, администрация города Пскова осуществляет организацию освещения улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульваров, пешеходных аллей и иных территорий общего пользования. Организацию наружного освещения дворовых и прилегающим к ним территорий многоквартирных домов осуществляют собственники многоквартирных домов», - поясняет заместитель главы администрации.

В этом случае необходимо обращаться в управляющую организацию. Оптимальный вариант - за счет средств собственников установить дополнительные светильники на фасадную часть здания. Такие фонари устанавливаются на высоте, позволяющей производить их обслуживание без применения спецтехники с обязательной установкой аппаратуры защиты и автоматического управления светом и подключением их к общедомовым приборам учета расхода электрической энергии. «Данные работы могут быть осуществлены без выполнения проектных работ и в минимальные сроки», - говорит чиновник.

Кроме того, есть возможность установить наружное освещение во дворе за счет грантовой поддержки территориального общественного самоуправления, участвуя в конкурсе проектов ТОС на благоустройство.

Одним словом, спасение своих улиц и дворов от темноты - дело рук самих горожан. В случае с отсутствием освещения на улицах нужно сразу же сообщать об этом городским властям, а для установки фонарей во дворах - тоже быть активными участниками общественной жизни.

Светлана Синцова

Фото читателей ПЛН и Анны Тягуновой