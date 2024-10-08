Общество

Игорь Иванов о праздновании Всемирного дня действий «За достойный труд»

Всемирный день действий «За достойный труд» состоялся 7 октября. О линейке приуроченных к празднику мероприятий в Псковской области рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в рамках передачи «Беседка» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

- Игорь Олегович, расскажите, пожалуйста, какие мероприятия проводились к Всемирному дню действий «За достойный труд»?

- Я могу рассказать про всю линейку мероприятий. Это не только один день. Это ряд мероприятий, которые мы проводим в течение нескольких недель. Я очень благодарен нашим партнерам и правительству Псковской области, которые откликнулись и поддержали нас. Мы все мероприятия проводили сообща. Мы и работу делаем вместе на протяжении всего календарного года.

- 2024 год объявлен Годом семьи. Направлена ли ваша деятельность и на эту сферу жизни трудящихся?

- Основной лозунг акции — «Достойный труд — основа благополучии семьи». Мы с этой повесткой и проходили по трудовым коллективам. Были расширенные собрания на предприятиях Псковской области, проходил ряд заседаний коллегиальных органов, где мы обсуждали поддержку людей труда, семейных людей труда, участников специальной военной операции. Мы обсуждали также возможность коллективного договорного регулирования, где можно прописать дополнительные льготы и гарантии для семейных трудящихся. Был зачитан большой доклад о поддержке семей, о дополнительных выплатах, льготах и социальных гарантиях, которые приняты как на федеральном, так и на региональном уровне.

- Одно из мероприятий в рамках празднования Всемирного дня действий «За достойный труд» - митинг на мемориале погибшим бойцам СВО в Выбутах, почему отправились именно туда?

- Этот митинг был больше траурным. Мы приехали профсоюзным активом почтить память героев. Мы считаем, что это совершенно уместно, поскольку профсоюзы не в отрыве от всей страны. Наши основные принципы: единство, солидарность, справедливость. Мы об этом и говорили. После чего был благотворительный концерт, в ходе которого чествовали людей труда, вручали высшие награды. Также был традиционно был организован благотворительный сбор - как финансовый, так и гуманитарный. В ходе концерта собрали более 50 000 рублей.

- Вписывается ли это в рамки основной профсоюзной повестки?

- Мы считаем, что совершенно уместно проводить возложения цветов, говорить о том, что происходит на передовой, говорить о задачах СВО. Нам ориентир был поставлен - профсоюзы работают в режиме «Все для фронта - все для победы», и тем самым, как мне кажется, приближают долгожданную победу. Я это говорил на митинге, в трудовых коллективах, на трехсторонней комиссии. Мы заявляли это в ходе концерта, что наша основная повестка - это заработные платы, социальные гарантии, охрана труда, коллективные договоры. Это то, чем мы сегодня занимаемся.

Беседовал Дмитрий Иванов