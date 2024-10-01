Общество

Игорь Иванов: Солидарность и справедливость — основные принципы профсоюзов

Представители Псковского областного совета профессиональных союзов сегодня, 7 октября, в рамках празднования Всемирного дня действия «За достойный труд» посетили места воинской славы, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Думаю, что не случайно, что мы это проводим именно 7 октября, в один из наших самых главных дней. 1 мая и 7 октября, международный день коллективных действий, это дни, когда обычно мы заявляем свои требования, говорим о проблемах, о безработице и в целом о рынке труда. Поэтому мне кажется, что это очень символично и правильно, что мы в этот день чтим память героев. Мы поддерживаем те решения, которые были приняты на самом высоком уровне. Это и есть солидаризация, это и есть единство. Солидарность и справедливость - основные наши принципы. Поэтому мы здесь», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа и представители профсоюзных движений возложили цветы к мемориалу бойцам специальной военной операции на погосте Выбуты Псковского района и почтили память военнослужащих минутой молчания.

Напомним, первый в Псковской области мемориал бойцам СВО установили 26 сентября.