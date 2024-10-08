Общество

Наталья Горбачева: Мы мало хвалим наших учителей

В Год семьи Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации уделит внимание многодетным учительским семьям. О поддержке учителей в регионе рассказала председатель регионального отраслевого профсоюза Наталья Горбачева в рамках передачи «Беседка» в эфире ПЛН-FM (102.6 FM).

- В рамках празднования Всемирного дня действий «За достойный труд» в Псковской области чествовали династии врачей. У заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Игоря Дитриха общий семейный стаж 248 лет. У депутата Псковского областного Собрания, главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко — 237 лет. Не обидно ли за династии педагогов?

- Нисколько не обидно. Мы были первопроходцами в этом движении. Прошлый год был Годом педагога и наставника. У нас в Псковской области есть 78 педагогических династий. На итоговом мероприятии мы сделали очень большой плакат, где по районам написали фамилии этих династий. Людям было приятно найти себя.

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- Какие планы у вас были на этот год?

- В этом году, так как Год семьи, у нас другая задача: сосчитать многодетные учительские семьи. Процесс пошел. Мы еще не закрыли эту тему. Я уверена, в конце, 3 декабря, на учетной выборной конференции мы осветим этот вопрос. Честно говоря, я не ожидала, что у нас так много таких семей. Молодцы. И работать успевают, и за своими детьми следить, и пример показывать. Это очень важно.

- Историю с подсчетом лет у нас в области применили впервые. Это же не должно быть разовой акцией?

- Надо больше хвалить всех работников. Мы мало хвалим наших учителей. И дело здесь не в пальмах первенства, или в том, что мы хотим отобрать славу у врачей. Не в этом дело. В последнее время виновных ищут именно в учителях...

- На прошлой неделе праздновали День учителя, были организованы праздники, на которых, в том числе, лучших педагогов отметили наградами.

- В этом плане хотелось бы поблагодарить комитет по образованию и правительство Псковской области за прекрасный праздник для учителей. Это важно для людей, важно сказать им доброе слово.

Беседовал Дмитрий Иванов