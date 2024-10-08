Общество

«Лучшие территории Псковской области» определены по итогам конкурса

Подведены итоги регионального конкурса «Лучшая территория Псковской области». Победителями стали 22 территории в 4 категориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди городских поселений, а также муниципальных округов (на которых расположены административные центры) в номинации «Красота, комфорт, порядок» победили Пыталовский и Новоржевский муниципальные округа. Лучшими в номинации «Самая здоровая территория» стали Опочецкий муниципальный округ и городское поселение «Пустошка». Городское поселение «Пушкиногорье» и Невельский муниципальный округ лидируют в номинации «Территория культуры».

Победители в категории «Муниципальные округа» распределились следующим образом. В номинации «Красота, комфорт, порядок» победу одержал Новоржевский и Опочецкий округа. Самыми здоровыми территориями признаны Стругокрасненский и Новоржевский округа. Территориями культуры названы Локнянский и Красногородский муниципальные округа.

Среди сельских поселений с численностью населения до 1,5 тысячи человек в номинации «Красота, комфорт, порядок» победили Гультяевская волость (Пустошкинский район) и Церковищенская волость (Усвятский МО). В номинации «Самая здоровая территория» — Воронцовская волость (Островский район) и Новоуситовская волость (Палкинский район). Территорией культуры признаны Дубровенская волость (Порховский МО) и Велейская волость (Пушкиногорский район).

Победителями в категории «Сельские поселения с численностью населения более 1,5 тысячи человек» в номинация «Красота, комфорт, порядок» стали Шелковская волость (Великолукский район) и Куньинская волость. Самыми здоровыми территориями определены Переслегинская волость (Великолукский район) и Лядская волость (Плюсский МО). В номинации «Территория культуры» победителями стали Шелковская волость и Переслегинская волость.

Лучшие территории в каждой категории определила конкурсная комиссия, которая провела оценку материалов и достижений каждой территории. Оценивались результаты, достигнутые в благоустройстве, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Размер грантов для населенных пунктов — победителей конкурса составит 500 тысяч рублей за 1 место и более 290 рублей за второе. Всего на развитие этих территорий в областном бюджете предусмотрено порядка 9,5 млн рублей.