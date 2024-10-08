Общество

Менее 40% работодателей Пскова вакцинируют сотрудников — опрос

36% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Вакцинируют персонал в 37% компаний. 6% закупили медицинские маски, 5% практикуют очистку воздуха, 2% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 1% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 26% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни». Каждый пятый затрудняется с ответом.

Чаще о необходимости вакцинации говорили псковичи до 34 лет (30%) и те, кому больше 45 лет (29%).