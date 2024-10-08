Общество

В псковскую «Школу межэтнической журналистики» зачислены Бунин и студенты Петербургской консерватории

В Пскове открылась девятая «Школа межэтнической журналистики». Она работает в гибридном формате: офлайн (занятия проходят в областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина) и онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

Фото: «Школа межэтнической журналистики»

В этом году учиться в псковской ШМЖ пожелали двадцать человек, в том числе трое студентов Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, которые будут осваивать программу дистанционно.

Среди тех, кто пришёл на первое очное занятие школы в областную юношескую библиотеку, оказался и студент Псковского государственного университета по фамилии Бунин (на самом деле у него двойная фамилия – Снигур-Бунин и имя тоже двойное – Михаил-Илья).

В ближайшие два месяца не только Бунину, но и всем остальным ученикам девятого потока ШМЖ предстоит много писать, потому что этот курс предполагает не столько теоретическое, сколько практическое знакомство с азами журналистики.

Кроме того, ученики псковской «Школы межэтнической журналистики», как всегда, будут познавать этническое и религиозное разнообразие Пскова, России и мира через знакомство с интересными людьми.

Например, на второе занятие, в четверг, 10 октября, к ним придёт выпускница ШМЖ, победительница Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец-2022» Татьяна Стрен.

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Вместе с ней новые ученики школы постараются разгадать секрет успеха её публикации под названием «Унесенные ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом» и усвоить принципы сторителлинга.

Татьяна Стрен также расскажет новичкам, как почти целый год путешествовала по миру автостопом и как знания, полученные в «Школе межэтнической журналистики», помогли ей познакомиться с разными народами и подружиться с людьми других культур.