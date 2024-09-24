Общество

Псковская «Школа межэтнической журналистики» в девятый раз набирает учеников

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» стартовал в 16 регионах России, включая Псковскую область. В Пскове проект ведёт руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, победитель многочисленных всероссийских и международных профессиональных конкурсов, автор и ведущая программы «Анализируй этно» на радио ПЛН-FM (102.6 FM) Ольга Миронович.

Фото предоставила Ольга Миронович

Напомним, что всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» реализуют Федеральное агентство по делам национальностей России и Гильдия межэтнической журналистики. Это бесплатный двухмесячный курс практической журналистики, который ставит своей целью не только познакомить начинающих творческих молодых людей с этническим разнообразием России, но и помочь им создать публикации на эту тему в федеральных и региональных СМИ.

Псковская область в этом году будет участвовать в этом проекте в девятый раз. На курс приглашаются все желающие от 18 до 30 лет. Занятия будут проходить в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, а также онлайн (для жителей других регионов, которые хотят учиться именно в псковской ШМЖ).

В программе школы не только лекции, но и встречи с интересными людьми, посещение синагоги, баптистской церкви и даже небольшая этноэкспедиция.

Лучшие выпускники школы в конце ноября, как обычно, поедут на интенсив в Москву, а также примут участие в торжественных мероприятиях всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».

Подготовленные учениками псковской школы межэтнической журналистики публикации уже три раза брали главный приз конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа». Так в 2020 году лучшей в этой номинации была признана статья 18-летней учащейся Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Елизаветы Андреевой «Менталитет есть? А если найду?», опубликованная на сайте Псковской Ленты Новостей. Елизавета после этого решила посвятить свою жизнь журналистике и продолжает обучение по этой специальности в Москве.

Менталитет есть? А если найду?

А в 2022 году в номинации «Поколение мультимедиа» Всероссийского конкурса «СМИротворец» победила студентка 4 курса факультета филологии Псковского государственного университета Татьяна Рачинская со статьёй «Унесённые ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом», которая тоже была опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Татьяна после этого совершила годовое путешествие автостопом по странам Азии и обещала поделиться с новыми учениками ШМЖ своими впечатлениями о народах Востока.

Унесенные ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом

С прошлогодними публикациями учеников «Школы межэтнической журналистики» в Пскове можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы записаться в псковскую «Школу межэтнической журналистики», необходимо вступить в группу ШМЖ в социальной сети «ВКонтакте» и отправить куратору мотивационное письмо.