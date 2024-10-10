Общество

Школьники из Псковской области присоединятся к акции «Я – россиянин»

Школы всех муниципалитетов Псковской области присоединятся к всероссийской культурно-просветительской акции «Я - россиянин». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и пройдет в виде цифрового урока для учеников 4–5 классов с 15 октября по 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе занятия ребята узнают о географии, единой истории и Конституции РФ, о научных и культурных достижениях, а также о духовно-нравственных ценностях. Подробную информацию о правилах проведения можно найти на официальном сайте проекта яроссиянин.рус.

Основная идея акции — развитие общей культуры школьников, формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности, а также воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий.

В 2023 году акция «Я — россиянин» была проведена фондом «Ноосфера» в российских школах в пилотном формате. Тогда в ней приняли участие более 714 тысяч детей и 18 тысяч учителей. В 2024 году ожидается, что в акции примут участие уже около 1,5 миллиона учащихся 4-х и 5-х классов.

Акция реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, а также комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию.