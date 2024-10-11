Общество

Фестиваль «Другие?» стартовал в Пскове

В Пскове начался IX Фестиваль реабилитационных программ «Другие?», посвящённый Всемирному дню психического здоровья. Мероприятие направлено на улучшение жизни людей с психическими особенностями. 11 октября в Центре лечебной педагогики собрались специалисты и семьи, имеющие таких членов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фотографии: комитет по образованию Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приветствовала участников от имени Михаила Ведерникова и обозначила главную цель фестиваля — поддержка психического здоровья граждан.

В рамках форума открылась выставка-ярмарка «Мир особых мастеров» с декоративными изделиями, а выступление артистов с музыкальными номерами добавило событию яркости.

На деловой части форума обсуждались современные методы помощи людям с психическими особенностями. Специалисты ознакомились с мастер-классами и круглым столом по вопросам образования для таких лиц.

Фестиваль «Другие?» проводится с 2015 года и направлен на улучшение здоровья и качества жизни людей с психическими расстройствами через развитие реабилитационных услуг и социальной поддержки.