Общество

Первоклассники из Палкино узнали о правилах пересечения проезжей части

Первоклассников из Палкинской средней школы посвятили в пешеходы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Печорский».

Фото здесь и далее: МО МВД России «Печорский»

Полицейские напомнили школьникам о правилах пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, необходимости убеждаться в безопасности перехода, быть острожными и внимательными на дороге.

Ребятам напомнили о важности ношения светоотражающих элементов и вручили подарки, чтобы они были заметны на дороге.