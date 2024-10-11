Фотофакт. Триколор на небосводе запечатлела псковичка

Консультацию по генеалогии могут получить псковичи 15 октября

Проезжую полосу на улице Воеводы Шуйского в Пскове закроют с 14 по 18 октября

Победителей конкурса рисунков «Моя семья и труд» наградили в Пскове

В Пскове на неделю перекроют участок дороги на 2-й Песочной улице