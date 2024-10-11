Общество

В Роскачестве рассказали, что делать с дискриминацией на собеседовании

О том, что является дискриминацией, как ее определить и противодействовать Псковской Ленте Новостей рассказали в Роскачестве.

Что считается дискриминацией

Если говорить о законодательной базе, Трудовой кодекс (статья 3) и Закон РФ № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» запрещают любую дискриминацию в сфере труда.

Что может считаться дискриминацией?

Ограничения по полу. Если вакансия в принципе допускает, что ее может занять и женщина, и мужчина, работодатель не должен отдавать предпочтение определенному полу. В этом случае есть исключения, так как имеются ограничения на применение женского труда для некоторых профессий, непринятие женщин на такую работу уже соблюдение ТК РФ. Но решает это не работодатель.

Ограничения по возрасту. Работает в обе стороны, слишком молодых или возрастных работников не должны отсеивать только на основании этого критерия (за некоторыми установленными законом исключениями, например, при принятии на государственную гражданскую службу в некоторые органы).

Ограничения по внешности, а также расе, национальности, цвету кожи. Работодатель не должен предъявлять пожелания по внешнему виду соискателя.

Ограничения по имущественному признаку. Нельзя отдавать предпочтение, например, кандидатам, которые имеют личное авто. Предполагается, что работодатель предоставит все нужные вещи для работы.

Ограничения в связи с отсутствием регистрации по месту жительства или пребывания. С точки зрения законодательства, это не важный для поиска работы аспект, ведь каждый гражданин Российской Федерации по Конституции имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Ограничения для соискателей с судимостью. Тут есть ряд исключений, некоторые должности с точки зрения закона не могут занимать соискатели с судимостью. Во всех остальных случаях наличие судимости не должно быть препятствием для поиска работы.

Ограничения по привычкам или хобби. Увлечения соискателей, которые не имеют отношения к работе как таковой, не должны быть основанием для предпочтения их перед другими кандидатами.

Любые ограничения, которые связаны с вопросами, не касающимися напрямую деловых качеств работника.

Что делать, если вас дискриминировали на собеседовании?

С точки зрения закона, работодатель не может дискриминировать соискателя по любому из вышеперечисленных признаков.

Это значит, что он не может отказывать в принятии на работу по рассматриваемым вопросам, с дискриминируемым принципом.

Если это произошло, человек может обращаться в суд, причем ссылаться надо именно на то, что он подвергся дискриминации в сфере труда по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами. В исковом заявлении можно просить о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

Важно! Это актуально в том случае, если работодатель отказал с формулировкой, которая дает понять, что он выбирает по определенным критериям, которые являются дискриминационными.

Во всех остальных случаях работодатель может настаивать на том, что он не пытался дискриминировать соискателя. Также следует помнить, что по общему правилу заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя.