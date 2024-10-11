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Общество

Псковский поставщик продукции для монтажа трубопроводов перешёл в женские руки

13.10.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Дочь совладельца петербургского конструкторского бюро «Кибершельф» Андрея Робина стала единоличным собственником псковского «Промтехсервиса».

Татьяна Робина выкупила 48% долей псковского ООО «Промтехсервис» у других участников компании, после чего стала её полноценной хозяйкой. «Промтехсервис» производит фитинги (устройства для соединения сталеполимерных труб), комплектующие к ним и оборудование для монтажа трубопроводов. Основные потребители продукции — компании, занимающиеся нефтегазодобычей. Выручка «Промтехсервиса» за прошлый год составила 123,2 миллиона рублей.

По словам Татьяны Робиной, продукция предприятия необходима для быстрой прокладки трубопроводов без использования сварных соединений. «У нас продукция не серийная. Заказчики стали сталкиваться с вопросами соединения труб на нефтегазовых месторождениях под их конкретные размеры. Я имела долевую собственность в компании, она расширяется, и я вижу перспективы развития. В частности, ведётся строительство нового производственного корпуса. Было принято решение выкупить доли у других участников и стать полноценной владелицей бизнеса», — рассказала Татьяна Робина.

По её словам, основной заказчик «Промтехсервиса» — ООО «НордВест» из Великих Лук, оно производит сталеполимерные трубы для наземного, подземного и морского применения. В свою очередь «Норд Вест» своими заказчиками называет, в частности, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», а в географию поставок продукции включает страны Южной Европы и Латинской Америки. По данным СПАРК, «НордВест» закончил 2023 год с выручкой 1,2 миллиарда рублей, эта компания тоже имеет одного владельца — Ангелину Смирнову.

Объём инвестиций в расширение производства «Промтехсервиса» Татьяна Робина называть отказалась. Генеральный директор компании Андрей Робин (её отец) передал, что общаться с прессой не будет, пишет «Деловой Петербург».

Теги: #бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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