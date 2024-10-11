Общество

Более 2 тысяч работающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Псковской области

В Псковской области 2 357 родителей находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и получают ежемесячное пособие. На обеспечение этих целей в 2024 году отделением СФР по Псковской области было направлено 248 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Согласно законодательству, оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут не только родители, но и другие работающие родственники малыша, которые фактически осуществляют за ним уход. Кроме того, с 1 января текущего года у псковских родителей появилась возможность одновременно работать и получать выплаты.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается в размере 40% от среднего заработка работника за два календарных года, но не ниже минимального размера данного пособия. В 2024 году в Псковской области он составляет 9 227 рублей, максимальный — 49 123 рубля.

Для назначения и выплаты пособия не имеет значения, каким по счёту родился ребёнок. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется. Общий размер выплаты не должен превышать 100% среднего заработка, но и не может быть меньше суммы двух размеров минимального пособия.

«Пособие оформляется одновременно с отпуском по уходу за ребенком. Член семьи, который принял решение ухаживать за малышом, должен написать заявление работодателю. Сегодня работнику нет необходимости прикладывать к заявлению пакет документов, включая копию свидетельства о рождении ребенка, справки о доходах с предыдущего места работы или о том, что другой родитель не получает такое пособие. Соответствующую информацию отделение фонда самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия с другими организациями. Важно, чтобы все необходимые сведения для назначения и выплаты пособия работодатель своевременно направил в отделение фонда», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Отделение СФР по Псковской области назначает и производит первую выплату в десятидневный срок после получения необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем отделение перечисляет пособие в единый расчетный день — 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается.