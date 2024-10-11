Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Квадробер — лучший друг человека

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Квадробинг - популярное среди детей и подростков движение, которое связано с имитацией повадок животных. Оно привлекло к себе внимание всех, вплоть до министра иностранных дел России. Так ли это движение опасно для подрастающего поколения? С чем может быть связана такая быстрорастущая популярность квадроберов? И чем занять своего ребенка в попытках отгородить от нового явления?

Эти и другие вопросы попытаются обсудить ведущие передачи Николай Мельков и Андрей Николаев.