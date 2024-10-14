Общество

Студенты псковского колледжа приняли участие в чемпионате по оказанию первой помощи

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в региональном чемпионате по оказанию первой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Организатор чемпионата – Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области.

Участниками мероприятия стали студенты первого курса специальности «Социально-культурная деятельность», которые выступили в роли статистов и изображали жертв катастроф.

Региональный чемпионат по первой помощи состоялся в эту субботу, 12 октября, в Доме молодежи. Он прошел при поддержке комитета по здравоохранению Псковской области.