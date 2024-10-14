Общество

Дмитрий Шахов: Резко выросло число обращений к омбудсмену от родственников военных

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе прошло в Гатчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

Основное внимание было уделено обращениям участников СВО и их семей. Уполномоченные из Псковской области и Республики Коми, Дмитрий Шахов и Вера Железцова, поделились своим опытом работы с этой категорий граждан.

Дмитрий Шахов в своём докладе сосредоточился на резком увеличении обращений от родственников военнослужащих в Псковской области, которое на 25 сентября составило более 195% по сравнению с предыдущим годом. Большинство обращений (74%) касается защиты прав военнослужащих и их семей.

Шахов подчеркнул, что командирам войсковых частей важно строго следовать законодательству и налаживать сотрудничество с региональными уполномоченными, чтобы корректно применять законы о правах военнослужащих.

Вера Железцова представила анализ обращений в СЗФО, отметив рост числа запросов в большинстве регионов по вопросам участия в СВО. В 2024 году было получено более 3000 обращений, из которых большинство касаются установления местонахождения военнослужащих, возвращения из плена, социальных выплат и медицинской помощи.

Также обсуждались методы работы омбудсменов с гражданами и взаимодействие с госструктурами. Уполномоченные из Мурманской и Вологодской областей поделились успешными практиками в этой сфере.

В конце заседания региональные омбудсмены приняли ряд решений, направленных на улучшение защиты прав граждан.