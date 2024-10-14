Общество

Псковский центр помощи детям присоединился к проекту «Билет в будущее»

Центр помощи детям в городе Пскове присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: сайт правительства Псковской области

На первом занятии воспитанники узнали о разнообразии профессий в нашей стране, посмотрели на достижения России в различных сферах, познакомились с важными понятиями курса. Ребята узнали, что в нашей стране есть много возможностей для того, чтобы стать настоящим профессионалом.

Отметим, образовательный курс нацелен на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и рынком труда.

Напомним, в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее» в 2024–2025 учебном году участвуют около 3,5 тыс учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций Псковской области. Также в реализации этого проекта участвуют около 150 педагогов региона.

«Билет в будущее» — проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».