Общество

Готовность личного состава к зимней форме одежды проверили в псковском УФСИН

В учреждениях псковского УФСИН прошли строевые смотры личного состава. Мероприятия организованы для проверки готовности к зимней форме одежды и поддержания внешнего вида сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе смотров оценивались внешний вид, наличие служебных удостоверений и жетонов.

Особое внимание уделили соответствию формы установленным правилам: правильному размещению шевронов, погонов, эмблем и наград.

По итогам смотров личный состав готов к службе в зимний период, а форма соответствует всем требованиям.