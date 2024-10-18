Пять признаков отсутствия любви к себе перечислила психолог

Нелюбовь к себе может проявляться в разных формах и иметь множество последствий для физического и эмоционального здоровья человека, объяснила психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева. Она раскрыла пять скрытых признаков, которые могут указывать на отсутствие любви к себе.
Первый «звоночек» - это постоянное сравнение с другими. Как объясняет эксперт, люди, которые не любят себя, часто сравнивают свою жизнь и достижения с жизнью других людей. Это приводит к чувству зависти и неудовлетворённости.
Кроме того, люди, которые не любят себя, часто не верят в свои достоинства и считают комплименты незаслуженными. Это мешает им получать поддержку и помощь от окружающих. У людей, которые не любят себя, весьма сильно развит страх перед ошибками, приводит слова эксперта RuNews24.ru.
По словам эксперта, любовь к себе — это основа счастливой и успешной жизни. «Если вы заметили у себя или у кого-то из ваших знакомых эти признаки, важно обратить на них внимание и начать работать над собой», - заключила она.