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Общество

Пять признаков отсутствия любви к себе перечислила психолог

18.10.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Нелюбовь к себе может проявляться в разных формах и иметь множество последствий для физического и эмоционального здоровья человека, объяснила психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева. Она раскрыла пять скрытых признаков, которые могут указывать на отсутствие любви к себе.

Первый «звоночек» - это постоянное сравнение с другими. Как объясняет эксперт, люди, которые не любят себя, часто сравнивают свою жизнь и достижения с жизнью других людей. Это приводит к чувству зависти и неудовлетворённости.

«Отсутствие заботы о себе также говорит о том, что человек себя не любит. Такие люди часто пренебрегают своими потребностями и желаниями, считая их несущественными. Они могут отказываться от отдыха, здорового питания и занятий спортом, чтобы сэкономить время или деньги. Неумение говорить "нет" - это один из важных признаков нелюбви к себе. Люди, которые не любят себя, часто соглашаются на всё, что им предлагают, боясь обидеть других или показаться эгоистами. Это приводит к перегрузке работой, обязанностями и обязательствами», - говорит Майя Голубева.

Кроме того, люди, которые не любят себя, часто не верят в свои достоинства и считают комплименты незаслуженными. Это мешает им получать поддержку и помощь от окружающих. У людей, которые не любят себя, весьма сильно развит страх перед ошибками, приводит слова эксперта RuNews24.ru.

«Люди, которые не любят себя, часто боятся совершать ошибки, так как считают, что это будет означать их несостоятельность. Это приводит к тому, что они избегают новых возможностей и изменений в жизни», - уточняет психолог.

По словам эксперта, любовь к себе — это основа счастливой и успешной жизни. «Если вы заметили у себя или у кого-то из ваших знакомых эти признаки, важно обратить на них внимание и начать работать над собой», - заключила она. 

Теги: #психолог
Источник: Псковская Лента Новостей
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