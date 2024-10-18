Общество

Строительство псковского экотехнопарка могут закончить к концу года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства экотехнопарка, который возводится в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Работа идёт динамично, многие процессы запараллелены. На объекте трудятся более сотни специалистов, задействованы 22 единицы техники», - сказал Михаил Ведерников.

На некоторых корпусах завершено устройство фундаментов. В административно-бытовом корпусе, корпусах сортировки, весового контроля с диспетчерской, КПП монтируется металлокаркас.

«Большая часть оборудования закуплена. На площадку корпуса сортировки уже завозятся отдельные элементы, идёт подготовка к монтажу. Подрядчик пообещал обеспечить строительную готовность к концу года, после чего специалисты приступят к пусконаладке», - заключил губернатор.