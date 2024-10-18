Общество

Вдов погибших участников СВО могут освободить от транспортного налога в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу о распространении налоговых льгот на новые категории граждан.

Предлагается освободить от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль вдов погибших участников СВО и участников боевых действий на государственной границе.

«Речь о налоговом периоде 2023 года. То есть, если депутаты поддержат, в этом году налог платить будет не нужно. Порядок применения этой льготы напомню позже, после его рассмотрения в Псковском областном Собрании депутатов», – сказал Михаил Ведерников.

Также в сентябре в Псковской области распространили региональные меры поддержки на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

«Теперь предлагаю дополнить этот комплекс мер освобождением от транспортного налога», – заключил губернатор.