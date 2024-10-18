Общество

В Роскачестве развеяли популярные мифы о ноутбуках

Эксперты разоблачили мифы, которые могут помешать сделать правильные выбор при покупке ноутбука. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Роскачестве.

Геймерские ноутбуки подходят только для игр

Многие считают, что игровой ноутбук — это просто игрушка, не подходящая для серьезной работы. Однако это не так. Игровые ноутбуки оснащены высокопроизводительными процессорами, большим объемом оперативной памяти и мощными графическими картами. Кроме того, игровые ноутбуки обычно имеют больше портов и разъемов из-за своих размеров по сравнению с маломощными ноутбуками. Такая комплектация пригодится для подключения внешних устройств: дополнительных мониторов, клавиатур, мышей или планшетов для рисования.

«При выборе ноутбука многие пользователи упускают из виду важный аспект — конкретное назначение устройства. Для одних ноутбук — это прежде всего рабочий инструмент, для других — стильный аксессуар. Некоторые пытаются использовать его в качестве полноценной рабочей станции. Поэтому при выборе подходящей модели необходимо четко определить свои потребности и задачи. А разоблачение распространенных мифов поможет вам избежать ошибок и сделать более осознанный выбор», - рассказал Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Игровые ноутбуки справляются с играми не хуже, чем полноценный компьютер

Есть распространенное мнение, что игровой ноутбук может полностью заменить стационарный компьютер по производительности в играх. Игровые ноутбуки действительно могут обеспечить высокую производительность, но они все же уступают по мощности и другим возможностям полноценным компьютерам. Это связано с тем, что ноутбуки имеют более ограниченные ресурсы охлаждения и питания, а также ограничены размерами корпуса.

Тачпадом на ноутбуке пользоваться невозможно, придется докупать мышь

Даже в игровых ноутбуках тачпады хоть и присутствуют скорее «для галочки», но они имеют достаточно большие размеры и поддерживают жесты.

Если же говорить про ультрабуки, то почти все они оснащены так называемой высокоточной сенсорной панелью. Она позволяет проводить жесты даже четырьмя пальцами и без проблем отказаться от мыши при выполнении большинства повседневных задач.

В батарее главное — емкость

На самом деле выбирать ноутбук по емкости аккумулятора не имеет смысла. Важно именно то, насколько оптимизирована система в целом и сколько электроэнергии она потребляет. Кроме того, производители ноутбуков все чаще устанавливают несъемные батареи, чтобы сделать устройства тонкими. В характеристиках обычно указывают только емкость аккумулятора и время автономной работы. При этом часто не упоминается о том, что батарею нельзя снять.

Такое конструктивное решение имеет ряд минусов: заменить аккумулятор можно только в сервисном центре, а взять с собой запасную в длительную поездку уже не получится. Кроме того,

если ноутбук долго не используется и не подзаряжается, отсоединить батарею для предотвращения критического разряда тоже нельзя.



Для повседневных задач подойдет небольшой объем оперативной памяти

Современные системы требуют больших ресурсов и повышенный объем оперативной памяти. Поэтому даже для офисных задач и веб-серфинга рекомендуем выбирать ноутбуки с оперативной памятью не менее восьми гигабайт. Сложные задачи могут потребовать до 32 гигабайт оперативной памяти, в этом случае также важно выбрать максимально быстрый процессор.

Совет: Перед покупкой ноутбука стоит уточнить, как установлена память: одним модулем или двумя равными частями, то есть в двухканальном режиме. Это особенно важно, если выбранный вами ноутбук не оснащен дискретной видеокартой.

Ноутбук заменит полноценный компьютер

Самая распространенная ошибка — считать ноутбук полноценной заменой стационарному компьютеру. Скорее, он является его мобильной альтернативной.

Для выполнения повседневных задач, таких как учеба или работа с документами, ноутбук может быть вполне подходящим выбором. Школьники, студенты и «удаленщики» часто предпочитают портативные компьютеры из-за их удобства и мобильности.

Однако для профессионалов в области графики, дизайна и моделирования важно иметь мощные компоненты системного блока и большой монитор.

Все мощные ноутбуки тяжелые

Существует мнение, что все мощные ноутбуки имеют слишком большой вес. Однако благодаря разработкам ведущих IT-компаний инженерам удается создавать легкие и производительные устройства.

Игровые ноутбуки становятся все более востребованными среди пользователей, которые ценят мобильность и мощность в одном устройстве. При этом современные игровые ноутбуки весят сравнительно немного — около 1,5–2 кг.

Неважно, какой тип накопителя памяти установлен в системе

На самом деле для операционной системы и работы устройства в целом SSD-накопитель подходит больше, чем HDD, поскольку у него выше скорость чтения и записи.

SSD-накопитель обеспечивает более быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также более быстрый отклик на действия пользователя. Однако стоит учесть, что стоимость SSD-дисков обычно выше, чем у HDD.