Общество

Семья Игнатенковых из Великих Лук одержала победу во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Игнатенковых из Великих Лук приняла участие в торжественном награждении победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2024», которое прошло в государственном Кремлёвском Дворце в пятницу, 18 октября. Семья получила почётный диплом оргкомитета Всероссийского конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на торественном мероприятии отметил, что забота о семье является приоритетом государственной политики. Он подчеркнул, что конкурс объединил более 11 тысяч семей, и каждая из семей-победителей является образцом родительской любви и ответственности.

«Это демонстрация любви, теплоты, трепетного отношения друг к другу в семье и, самое главное, огромной работы, которую проводят родители, воспитывая детей, передавая им свой опыт, свою любовь, свои навыки, традиции и обычаи», — отметил Антон Котяков.

Представлять Псковскую область на торжество в столицу Иван и Анна Игнатенковы приехали с тремя детьми — Николаем, Владимиром и Варварой.

В течение нескольких дней псковичи знакомились с достопримечательностями столицы, побывали в музее космонавтики на ВДНХ и стали участниками демографического форума «Родительский совет».

На форуме семьи делились историями профессиональных династий, опытом сохранения семейных традиций и воспитания детей, а «золотые семьи» рассказали о секретах семейного долголетия. Примером личностного роста и успешного материнского опыта в рамках круглого стола «Как совместить воспитание детей с профессиональной самореализацией» с участниками форума поделилась Анна Игнатенкова.

«Очень приятно быть частью такого серьезного мероприятия. Программа пребывания в Москве очень насыщенная. Удалось пообщаться с семьями с разных регионов, в том числе, с представителями малочисленных народов России, познакомиться с их традициями воспитания и т. д. Море впечатлений. Дети тоже очень довольны», — поделилась Анна Игнатенкова.

Напомним, что конкурс «Семья года» в этом году прошел уже в девятый раз. Лауреатами конкурса стали 88 семей.