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Общество

Для псковичей организуют встречу с новым главным врачом поликлиники №2

19.10.2024 15:54|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают на встречу с новым главным врачом поликлиники №2 Максимом Борисюком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

На встрече с руководством поликлиники пациенты смогут задать любые интересующие вопросы, а также поделиться своими конструктивными предложениями по улучшению работу медицинского учреждения. Выбрать время, в которое будет организовано мероприятие можно по ссылке.

Напомним, что Максим Борисюк был назначен на должность главного врача поликлиники №2 14 октября. 

Теги: #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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