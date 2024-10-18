Общество

Для псковичей организуют встречу с новым главным врачом поликлиники №2

Псковичей приглашают на встречу с новым главным врачом поликлиники №2 Максимом Борисюком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

На встрече с руководством поликлиники пациенты смогут задать любые интересующие вопросы, а также поделиться своими конструктивными предложениями по улучшению работу медицинского учреждения. Выбрать время, в которое будет организовано мероприятие можно по ссылке.

Напомним, что Максим Борисюк был назначен на должность главного врача поликлиники №2 14 октября.