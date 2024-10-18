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Общество

Как выбрать хорошего пластического хирурга, рассказали россиянам

20.10.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

При выборе пластического хирурга важно обращать внимание на квалификацию специалиста, его опыт, наличие сертификата и портфолио, важно, чтобы на первой консультации он объяснил все детали пациенту и рассказал обо всех этапах операции, заявила главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.

«Важно обращать внимание на квалификацию хирурга, наличие сертификатов, опыт работы. Также стоит ознакомиться с его портфолио, посмотреть фотографии до и после операций», - сказала Мантурова.

Он отметила, что также принципиально знать, в каком медицинском учреждении специалист работает, ведь именно с клиникой пластической хирургии пациент устанавливает юридические отношения, пишет РИА Новости

Личное впечатление от первой консультации также играет важную роль: хирург должен внимательно выслушать запросы и детально объяснить все этапы операции, пояснила Мантурова.

Теги: #пластическая хирургия
Источник: Псковская Лента Новостей
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