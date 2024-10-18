Общество

Кошку не пустили в Россию на границе с Эстонией в Псковской области

На российско-эстонской границе в пункте пропуска Шумилкино ветеринарный контроль не пропустил кошку, которую перевозили из Латвии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспектор Россельхознадзора обнаружил, что в ветеринарном паспорте отсутствовала информация о вакцинации животного, необходимая для въезда.

В итоге кошку вернули обратно в Латвию.