Кошку не пустили в Россию на границе с Эстонией в Псковской области

На российско-эстонской границе в пункте пропуска Шумилкино ветеринарный контроль не пропустил кошку, которую перевозили из Латвии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Инспектор Россельхознадзора обнаружил, что в ветеринарном паспорте отсутствовала информация о вакцинации животного, необходимая для въезда.
В итоге кошку вернули обратно в Латвию.