Общество

Жительницу Опочецкого округа наказали за неуплату алиментов на содержание сына

Дело о неуплате алиментов местной жительницей рассмотрели в Опочецком районном суде. Женщина обвиняется в том, что не выплачивает деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына, что является нарушением судебного решения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина обязана была выплачивать алименты в размере 1/4 своего заработка на сына, который родился в 2012 году. Ранее она уже была наказана за неуплату алиментов и знала о своей ответственности, но продолжала игнорировать платежи. В итоге её задолженность составила более 1,2 миллиона рублей.

Подсудимая признала свою вину и не оспаривала тот факт, что после наказания не устроилась на официальную работу и продолжала накапливать долги.

В результате суд назначил ей 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.