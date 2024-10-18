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Общество

Жительницу Опочецкого округа наказали за неуплату алиментов на содержание сына

21.10.2024 19:13|ПсковКомментариев: 0

Дело о неуплате алиментов местной жительницей рассмотрели в Опочецком районном суде. Женщина обвиняется в том, что не выплачивает деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына, что является нарушением судебного решения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина обязана была выплачивать алименты в размере 1/4 своего заработка на сына, который родился в 2012 году. Ранее она уже была наказана за неуплату алиментов и знала о своей ответственности, но продолжала игнорировать платежи. В итоге её задолженность составила более 1,2 миллиона рублей.

Подсудимая признала свою вину и не оспаривала тот факт, что после наказания не устроилась на официальную работу и продолжала накапливать долги.

В результате суд назначил ей 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Теги: #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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