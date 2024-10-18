Общество

В островской деревне Грызавино отремонтировали ФАП

В фельдшерско-акушерском пункте в деревне Грызавино Островского района завершился капитальный ремонт, сообщается в Telegram-канале председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко.

Обновлённые помещения и комфортные условия создают более благоприятную атмосферу как для фельдшера, так и для пациентов.

«Всего в этом году будет осуществлён капитальный ремонт 17 фельдшерско-акушерских пунктов по федеральной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения"», - отметила Марина Гаращенко.