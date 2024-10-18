Общество

Псковская область делится опытом в предотвращении социального сиротства

Встречи советников аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, которые изучают систему профилактики социального сиротства, проходят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, это событие поможет выявить лучшие практики и оценить свою работу. Эксперты анализируют систему раннего выявления семей в трудной жизненной ситуации.

На протяжении двух дней специалисты поделятся своими достижениями. «Мы посетим различные учреждения, где находятся дети, и познакомимся с работой органов опеки и другими организациями, занимающимися профилактикой», — добавила советник аппарата Олеся Трофимова.

22 октября также пройдет прием граждан, на котором обсудят поддержку семей с детьми в трудных ситуациях, восстановление родительских прав и вопросы социальной защиты.